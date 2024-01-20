سونج يُلمح لرحيله عن الكاميرون بعد الخسارة من السنغال

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى المنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم صدمة قوية بالخسارة من نظيره السنغالي بنتجة 3/1، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.



وشدد سونج خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الكاميرون والسنغال، إلى أنه يتحمل مسؤولية الخسارة كاملًة.

وتابع المدير الفني للكاميرون: "لابد من أن ندرك أن المنتخب السنغالي أفضل مننا، ونبحث عن الفوز في المباراة المقبلة للتأهل لدور الستة عشر".

فيما أوضح سونج أن منتخب الكاميرون لديه جيل شاب، ولابد أن يعلم الجميع هذه السنوات ليست كالأعوام الماضية، مؤكدًا على أنه يعيد بناء الفريق للمستقبل.

وأكمل صاحب ال 47 عامًا: "من المحتمل أن أترك منصبي، ولكن من يقود المنتخب الكاميروني عليه أن يواصل عملية البناء للمزيد من التطور".

الجدير بالذكر أن المنتخب السنغالي رفع رصيده للنقطة السادسة، لينجح في التأهل إلى ثمن النهائي، بينما توقف رصيد منتخب الكاميرون عند نقطة واحدة في المركز الثالث.