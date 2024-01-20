أمم أفريقيا.. موعد مباراة منتخب مصر أمام الرأس الاخضر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب مصر لخوض مباراته الثالثة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا والتي ستجمعه مع منتخب الرأس الأخضر.

ويسعى منتخب مصر للفوز وحصد نقاط المباراة لضمان التأهل إلى الدور التالي وعدم الدخول في حسابات معقدة.

ويمتلك منتخب مصر نقطتين في جدول مجموعته، ويحتاج للفوز في الجولة الختامية أمام الرأس الأخضر، لضمان التأهل إلى الدور التالي الإقصائي.

وكان منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة بتعادل إيجابي مع موزمبيق بهدفين لكل منهما، يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية لدور المجموعات، قبل أن يسقط منتخب مصر في فخ التعادل مع نظيره منتخب غانا، بهدفين لمثلهما في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023.

موعد مبارةا مصر المقبلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساءً في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك في تمام العاشرة مساءً.

قائمة منتخب مصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى

الدفاع : أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - أسياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى

الوسط : حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة

الهجوم : محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .