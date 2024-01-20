آخر تطورات إصابة محمد صلاح وموقفه من مواجهة كاب فيردي

تسبب محمد صلاح قائد منتخب مصر، في إثارة الجدل وقلق الجماهير في الساعات الأخيرة، بعد إصابته في المباراة الأخيرة أمام غانا، في كأس أمم أفريقيا 2023.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة منتخب مصر ضد غانا، ليغادر اللقاء ويثير القلق عن استكماله مشوار الفراعنة في البطولة الأفريقية.

وخضع محمد صلاح للفحوصات الطبية في الساعات الأخيرة، والتي أكدت سلامته وجاهزيته على خوض مباراة منتخب مصر المقبلة ضد كاب فيردي، في الجولة الختامية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا.

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ويعمل الجهاز الطبي في الفترة الحالية على الاطمئنان على حالة محمد صلاح، بعدما خاض تدريبات استشفائية اليوم، على أن يتم حسم موقف مشاركته في المران الرئيسي للفراعنة قبل مواجهة كاب فيردي.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة قوية ضد كاب فيردي مساء يوم الاثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.