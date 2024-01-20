بديل محمد صلاح في منتخب مصر.. 3 خيارات أمام فيتوريا قبل مواجهة الرأس الأخضر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، تفاصيل إصابة محمد صلاح التي تعرض لها في مباراة غانا الماضية بـ كأس أمم أفريقيا 2023 ومدة غيابه عن الفراعنة.

وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية في مباراة منتخب مصر ضد غانا، والتي أقيمت أمس الخميس، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية وغيابه عن مباراتين مع منتخب مصر.

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وبذلك تأكد غياب محمد صلاح عن مباراة مصر القادمة ضد الرأس الأخضر في دور المجموعات، كما سيغيب عن مباراة دور الـ16 حال تأهل الفراعنة.

بديل محمد صلاح في مباراة مصر ضد الرأس الأخضر

وسيكون أمام روي فيتوريا 3 خيارات لتعويض غياب محمد صلاح في مباراة الرأس الأخضر القادمة المقرر إقامتها يوم الإثنين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبطولة القارية.

فيتوريا قد يفكر في الاستعانة بـ مصطفى فتحي بمركز الجناح الأيمن، لتعويض غياب محمد صلاح، وهو ما فعله في مباراة غانا ولكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

أما الخيار الثاني أمام فيتورياهو الاعتماد على أحمد زيزو، في مركز الجناح الأيمن أمام كاب فيردي، وهو مركز اللاعب الأساسي الذي يتألق فيه مع فريقه الزمالك.

وقد يفكر في الدفع بالثنائي تريزيجيه وعمر مرموش، في الخط الهجومي، على أن يكون هناك لا مركزية في التحرك بينهما بمركزي الجناح الأيمن والأيسر، لإرباك دفاع المنافس.

ويتواجد منتخب مصر في المركز الثاني بالمجموعة برصيد نقطتين خلف منتخب الرأس الأخضر المتصدر بـ6 نقاط، فيما يتساوى موزمبيق وغانا بنقطة لكل منهما.