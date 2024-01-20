لاعب منتخب الرأس الأخضر: سنخوض مباراة مصر للاستمتاع فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تحدث ريان مينديز جناح منتخب الرأس الأخضر بعد الفوز على موزمبيق بنتيجة 3-0 وضمان التأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية، عن مواجهة منتخب مصر المقبلة.
وقال مينديز: "قدمنا مباراة كبيرة وأكدنا ترشحنا للفوز بكأس الأمم الإفريقية 2023".
وأضاف: "الأمر في المجموعة مضمون الآن، أمامنا مباراة ضد مصر سنرتاح فيها ونستمتع فقط".
ويقع منتخب الرأس الأخضر في المجموعة الثانية بجانب مصر، وغانا ومنتخب موزمبيق.
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