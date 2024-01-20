اخبار الرياضه

غينيا تواصل عروضها المميزة وتفوز على جامبيا بكأس الأمم الإفريقية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة غينيا وجامبيا التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وفاز منتخب غينيا على نظيره جامبيا بنتيجة 1-0.

سجل هدف فوز غينيا، أجويبو كامارا في الدقيقة 69 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب غينيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة، بينما احتلت جامبيا المركز الأخير دون نقاط.

اقرأ أيضاً:

أول منتخب يودع كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور المجموعات

ضربة قوية.. ميدو يعلن مدة غياب محمد صلاح عن منتخب مصر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا