غينيا تواصل عروضها المميزة وتفوز على جامبيا بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة غينيا وجامبيا التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وفاز منتخب غينيا على نظيره جامبيا بنتيجة 1-0.

سجل هدف فوز غينيا، أجويبو كامارا في الدقيقة 69 من زمن شوط المباراة الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب غينيا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة، بينما احتلت جامبيا المركز الأخير دون نقاط.

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