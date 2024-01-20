"السنغال في الصدارة".. ترتيب المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
انتهت مباريات الجولة الثالثة في المجموعة الثالثة بكأس الأمم الإفريقية 2023، بمباراة غينيا ضد جامبيا.
وفاز منتخب غينيا على نظيره جامبيا بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر.
ونستعرض لكم ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء الجولة الثانية للمجموعة.
1.السنغال - 6 نقاط
2.غينيا - 4 نقاط
3.الكاميرون - نقطة
4.جامبيا - دون نقاط
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