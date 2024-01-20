دون صلاح.. منتخب مصر يخوض أول التدريبات بعد التعادل مع غانا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

خاض منتخب مصر الأول تدريباته مساء أمس الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بملعب جاردان، ضمن الاستعدادات لمواجهة منتخب كاب فيردي في العاشرة مساء الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2023.

وأدى اللاعبين الذين شاركوا في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 تدريبات استشفائية، بينما أدى باقي اللاعبين تدريبات بدنية ثم بعض الجمل الفنية.

الجدير بالذكر أن قائد المنتخب محمد صلاح سيغيب لمدة مباراتين، أمام الرأس الأخضر ومباراة دور الـ16 في حال التأهل.

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