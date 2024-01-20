"ضربة قوية لمنتخب مصر".. الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن مدة غياب محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غياب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني مباراتين وغيابه عن مباراتين في كأس الأمم الإفريقية 2023.

وتعرض محمد صلاح لإصابة في مباراة مصر وغانا التي انتهت بنتيجة 2-2.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا 2023 أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الـ16 في حالة التأهل.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يقع في المجموعة الثانية بجانب غانا، و الرأس الأخضر ومنتخب موزمبيق.

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