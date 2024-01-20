قد يغادر أمم إفريقيا.. الإعلان عن مدة غياب محمد صلاح رسميا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل إصابة محمد صلاح، قائد منتخب مصر، ومدة غيابه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال اتحاد الكرة، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن الأشعة التي خضع لها محمد صلاح "أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية".

وأضاف البيان أن محمد صلاح "سيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم أفريقيا أمام كاب فيردي ، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل".

وكان صلاح قد غادر مباراة مصر وغانا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2، بعد تعرضه للإصابة، ونزل بدلا منه مصطفى فتحي.