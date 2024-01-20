المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في المجموعة الثانية ويتبقى للمجموعة الثالثة مباراة غينيا وجامبيا بكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب الرأس الأخضر من المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على غانا ومنتخب موزمبيق.

ومن المجموعة الثالثة، تأهل المنتخب السنغالي إلى دور الـ16 برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على جامبيا ومنتخب الكاميرون.

ونستعرض لكم ترتيب المجموعتين الثانية والثالثة.

ترتيب المجموعة الثانية

1.الرأس الأخضر - 6 نقاط

2.مصر - نقطتين

3.غانا - نقطة

4.موزمبيق - نقطة

ترتيب المجموعة الثالثة

1.السنغال - 6 نقاط

2.غينيا - نقطة

3.الكاميرون - نقطة

4.جامبيا - دون نقاط

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