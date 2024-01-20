ياسر رشاد - القاهرة - يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشواره في البطولة الدولية الودية، بملاقاة فريق الوحدة الإماراتي، مستضيف فعاليات البطولة، التي تضم الاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الوحدة الإماراتي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمود حمدي "الونش" – محمود علاء – حمزة المثلوثي

في خط الوسط: عمرو السيسي – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا"

في الهجوم: ناصر منسي

ويخوض الزمالك معسكرًا في دولة الإمارات يتخلله بطولتان وديتان استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري المصري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي:

تقام مباراة الزمالك والوحدة الإماراتي في نصف نهائي كأس بطولة الوحدة الإماراتي، اليوم السبت في تمام الساعة 6:45 بتوقيت مصر.