موعد مباراة تونس ومالي في أمم أفريقيا ..والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب تونس الأول لكرة القدم لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المالي مساء اليوم السبت على ملعب أمادو جون كوليبالي في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت دايفور 2024.

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موعد مباراة تونس ومالي بأمم أفريقيا

تنطلق صافرة بدأ أحداث مواجهة تونس ومالي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المواجهة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تكون في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة تونس ومالي بأمم أفريقيا

وتذاع أحداث مباراة تونس ومالي بشكل حصري عبر قناة “ beIN Sports HD 1 Max ” الناقل الحصري لمباريات أمم أفريقيا.

معلق مباراة تونس ومالي بأمم أفريقيا

ويعلق على أحداث مباراة تونس ومالي “ عصام الشوالي ” وذلك عبر قناة بي إن سبورتس.