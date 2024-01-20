الليلة .. تونس في مهمة صعبة أمام مالي بأمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي منتخب تونس الأول لكرة القدم بنظيره المالي مساء اليوم السبت على ملعب أمادو جون كوليبالي في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت دايفور 2024.

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وكان منتخب تونس تعرض لهزيمة صادمة بهدف دون رد أمام ناميبيا في الجولة الأولي من أمم أفريقيا، فيما حقق منتخب مالي انتصارًا مستحقًا أمام جنوب إفريقيا بهدفي هماري تراوري ولاسين سينايوكو.

وتتصدرمالي جدول ترتيب المجموعة الخامسة ببطولة أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط متساويًا مع نامبيا ، فيما يأتي منتخب تونس في المركزالثالث بدون رصيد من النقاط .

موعد مباراة تونس ومالي بأمم أفريقيا

تنطلق صافرة بدأ أحداث مواجهة تونس ومالي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ، فيما تقام المواجهة في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تكون في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

والجدير بالذكر أن منتخب تونس يتواجد فى المجموعة الخامسة رفقة منتخبات مالى وناميبيا وجنوب إفريقيا.