يوفنتوس يستعد لتمديد عقد جوهرته

يستهدف نادي يوفنتوس الإيطالي تمديد عقد لاعبه المميز، يلدز، خلال الفترة القادمة وذلك من أجل ضمان استمراره مع الفريق.

ويمتلك اللاعب صاحب الـ١٨ عامًا، عقدًا رفقة البيانكونيري ينتهي في يونيو ٢٠٢٧.

وذكرت صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت أنه يريد البيانكونيري الاحتفاظ بجوهرته خلال الفترة المقبلة، كما أنه كان هناك بالفعل اتصال بين الطرفين في بداية الأسبوع ومن المقرر عقد اجتماعات أخرى في الأشهر المقبلة.

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وتعد الفكرة الحالية لدى وكلاء اللاعب هي وصول الدخان الأبيض بحلول نهاية الموسم الحالي.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الفكرة هي التمديد حتى عام 2028 أو 2029 والحصول على راتب جديد يتماشى مع الدور الذي يكتسبه في يوفنتوس.

ويتحصل اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 عامًا من ريغنسبورغ حاليًا حوالي 300-350 ألف يورو من المكافآت. وبهذا المعدل، سيتم مضاعفة راتبه ثلاث مرات في الصيف ومع المكافآت يمكن أن يتجاوز المليون يورو.

وقد شارك اللاعب الموهوب في ١٩ مباراة هذا الموسم رفقة البيانكونيري بجميع البطولات وتمكن من تسجيل ٥ أهداف وقام بصناعة هدف وحيد.

من جانبه، يستعد يوفنتوس لمواجهة ليتشي يوم غدًا الأحد وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب الأخير.