"الزمالك لا".. حسن شحاتة يكشف سر لأول مرة عن تدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مفاجأة بشأن عودته للتدريب مرة أخرى في الفترة المقبلة وإمكانية عودته للمنتخب أو نادي الزمالك.

قال حسن شحاتة في لقاء تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "أنا مستعد أرجع أدرب تاني طبعا، وفكرة تولي تدريب منتخب مصر بتراوضني، بس هما اللي مش عاوزين للأسف".

أضاف: "مين يقدر يقول لمنتخب مصر لا، وعقول حاجه حصلت ومحدش يعرفها أنهم اتفقوا معايا مرتين، وقعدت استنى في البيت عشان يجيبوا العقود ونوقعها محدش ييجي".

أوضح: "تدريب الزمالك حاليا ظروفي ما تسمحش، خاصة وأني أغلقت هذا الملف في الفترة الماضية، وحاليا عرضين ولكني غير مؤهل حاليا، والمنتخب وضع آخر".

جدير بالذكر أن حسن شحاتة يعد من أهم المدربين في تاريخ مصر، حيث حقق ثلاثة بطولات أمم أفريقيا مع المنتخب الوطني أعوام 2006، 2008، 2010.