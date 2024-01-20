اوسيمين يحذر نسور نيجيريا من مواجهة غينيا بيساو

ياسر رشاد - القاهرة - وجه افضل لاعب افريقي لعام ٢٠٢٣ النيجيري فيكتور اوسيمين تحذيرا لزملائه نجوم مناخب نيجيريا قبل ٤٨ ساعة من مواجهة نيجيريا مع غينيا بيساو في ختام مباريات الدور الاول للمجموعة الاولى وهي المباراة التي ستحدد إلى جانب مباراة كوت ديفوار مع غينيا الأستوائية هوية المنتخبين المتأهلين عن المجموعة الأولى لكأس الأمم الافريقية المقامة حاليا في كوت ديفوار .

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وقال فيكتور اوسيمين في تصريحات ابرزتها صحيفة سبورت الاسبانية : لا توجد مباريات سهلة في بطولة كأس الأمم الافريقية لقد التقينا مع غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لنفس البطولة وسببوا لنا الكثير من المتاعب فقد فازوا علينا على ملعبنا ورغم اننا جققنا الفوز عليهم في ملعبهم الا انهم كانوا منافسا صعبا للغاية .

واضاف نجم النسور النيجيرية : لا يمكن ام نستهين بأي منافس على الإطلاق حتى يمكننا التقدم في البطولة بثبات. شاهدت مبارياتهم السابقة ورغم خسارتهم المباراتين لكنهم يملكوا القدرة على ازعاج اي منافس . نتوقع مباراة صعبة للغاية وسنقدم كل ما لدينا لتحقيق الفوز .

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف منتخب غينيا الأستوائية بفارق الأهداف برصيد أربعة نقاط ويملك فرصة الحصول على المركز الأول في المجموعة حال فوزه على منتخب غينيا بيساو و تعادل او خسارة منتخب غينيا الأستوائية مباراته الفاصلة امام منتخب كوت ديفوار .

المعروف ان نظام البطولة يسمح بتأهل الاول والثاني عن كل مجموعة فيما سيتأهل إلى الدور الثاني أربعة منتخبات ستكون هي الأفضل بين اصحاب المركز الثالث في المجموعات الست للبطولة.