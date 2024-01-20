أمم أفريقيا .. تشكيل بوركينا فاسو لمواجهة الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن هوبير فيلود المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الجزائر، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2023.

تشكيل بوريكينا فاسو

وجاء تشكيل بوركينا فاسو كالتالي:-

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

الدفاع: أدامو ناجالو – إيسوفو دايو – ستيف ياجو – عيسى كابوري

الوسط: إدموند تابسوبا – بلاتي توريه – أداما جويرا – جوستافو سنجاري

الهجوم: فيصل تابسوبا – محمد كوناتي

بوركينا فاسو يتصدر مجموعته بأمم أفريقيا

ويتصدر منتخب بوركينا فاسو جدول ترتيب المجموعة الرابعة وذلك برصيد 3 نقاط، فيما يحل الجزائر في المركز الثاني برصيد نقطة، متساويًا مع أنجولا أصحاب المركز الثالث.

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

تقام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ،فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.