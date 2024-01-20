أمم أفريقيا .. محرز يقود تشكيل الجزائر لمواجهة بوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا 2023.

تشكيل الجزائر

وجاء تشكيل الجزائر كالتالي:-

حراسة المرمى: أنتوني مانديرا

الدفاع: يوسف عطال – ريان أيت نوري – عيسى ماندي – رامي بن سبعيني.

الوسط: نبيل بن طالب – رامز زروقي– سفيان فيجولي.

الهجوم: رياض محرز – يوسف بلايلي – بغداد بونجاح.

وكان محاربي الصحراء تعادلوا مع أنجولا بهدف لمثله في الجولة الأولى، فيما نجح منتخب بوركينا فاسو في تحقيق الفوزعلى موريتنيا بهدف نظيف.

ويدخل منتخب الجزائر بطل نسخة 2019 مباراة اليوم تحت شعار لا بديل سوى الفوز على بوركينا فاسو لإحياء آمال التأهل لدور الستة عشر.

يتصدر منتخب بوركينا فاسو جدول ترتيب المجموعة الرابعة وذلك برصيد 3 نقاط، فيما يحل الجزائر في المركز الثاني برصيد نقطة، متساويًا مع أنجولا أصحاب المركز الثالث.

موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

تقام مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ،فيما تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، علي أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.