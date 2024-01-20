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ركلات جزاء مباشرة.. اللجنة المنظمة تخطر الزمالك بلائحة مباراة الوحدة الإماراتي

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محمد اسماعيل - القاهرة - أخطرت اللجنة المنظمة لدورة الوحدة الودية مسؤولي نادي الزمالك بلائحة البطولة، قبل لقاء الوحدة الإماراتي المقرر له اليوم.

ويلتقي الزمالك مع الوحدة الإماراتي، في التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، على ستاد آل نهيان في نصف نهائي البطولة.

وتنص اللائحة على الاحتكام لركلات الترجيح، حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، كما أن التغييرات ستكون مفتوحة لجميع الفرق دون الاقتصار على عدد معين من التغييرات.

ويترأس بعثة الفريق في الإمارات أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة، ويرافق البعثة أحمد سليمان عضو المجلس والمشرف على الكرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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