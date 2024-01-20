كأس آسيا: تعادل بطعم الفوز للأردن أمام كوريا الجنوبية

الرياص - اسماء السيد - الدوحة: أهدر الأردن تأهلاً مبكراً وفوزاً نادراً على كوريا الجنوبية عندما سجّل هدفاً عكسياً في الرمق الأخير، ليخيّم تعادل مثير 2 2 على مواجهتهما السبت، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لكأس آسيا في كرة القدم في قطر.

على ملعب الثمامة في الدوحة أمام 36627 متفرجاً، سجّل لكوريا نجمها هيونغ مين سون (9 من ركلة جزاء) ويزن العرب (90+1 خطأ في مرمى فريقه)، وللأردن يونغ وو بارك (37 خطأ في مرمى فريقه) ويزن النعيمات (45+6).

وحافظ الأردن على الصدارة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن كوريا، مقترباً من التأهل إلى دور الـ16، بعد فوزه افتتاحاً على ماليزيا 4-0، في حين تلعب البحرين وماليزيا لاحقاً.