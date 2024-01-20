النعيمات الأفضل في مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - حصل يزن النعيمات لاعب الأردن على جائزة أفضل لاعب في مباراة كوريا الجنوبية، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس آسيا، والتي تستضيفها قطر.



وسجل النعيمات الهدف الثاني لصالح الأردن خلال انتصار النشامى في المباراة مع كوريا الجنوبية بهدفين لكلاهما، بالإضافة لما قدمه من دور في صناعة الفرص لزملائه اللاعبين، والمساهمة في الأدوار الدفاعية.



مجريات المباراة:

أحرز هيونج مين سون الهدف الأول لصالح كوريا الجنوبية في الدقيقة 9، قبل أن يسجل بارك يونج وو هدف التعادل لصالح الأردن بالخطأ في مرماه في الدقيقة 37، قبل أن يضيف يزن النعيمات الهدف الثاني في الدقيقة 45، يزن ابو العرب في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي بالخطأ في مرماه.

ترتيب المجمموعة الخامسة:

رفع منتخب الأردن رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، متفوقا بفارق الأهداف على كوريا الجنوبية، مع انتظار نتيجة مباراة البحرين وماليزيا، والتي تقام اليوم أيضًا.

