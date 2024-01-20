الجزائر تتأخر في النتيجة أمام بوركينا فاسو بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم منتخب بوركينا فاسو على الجزائر بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما الأن على ملعب السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس أمم أفريقيا، والتي تستضيفها كوت ديفوار.



أحرز محمد كوناتي لاعب منتخب بوركينا فاسو هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45.

تشكيل الجزائر لمباراة بوركينا فاسو:

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

في الدفاع: يوسف عطال، ريان آيت نوري، رامي بن سبعيني وعيسى ماندي

في الوسط: نبيل بن طالب، راميز زروقي وسفيان فيجولي

في الهجوم: رياض محرز، يوسف بلايلي وبغداد بونجاح



وكان المنتخب الجزائري تعادل في الجولة الأولى مع أنجولا بهدف لكلاهما بينما أنتصر بوركينا فاسو على موريتانيا بهدف نظيف.

