كأس اَسيا.. ترتيب مجموعة الأردن بعد التعادل مع كوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مباراة المنتخب الأردني أمام نظيره الكوري الجنوبي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الاَسيوية قطر 2024.

ويحل المنتخب الأردني في الجموعة الخامسة، والتي تضم كل من كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين بجانب منتخب النشامى.

ترتيب المجموعة الخامسة بكأس اَسيا

يأتي المنتخب الأردني في المركز الأول بترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، بعدما لعب مبارتان، تفوق في واحدة وتعادل في أخري، فيما يحل منتخب كوريا الجنوبية في الوصافة بنفس رصيد منتخب النشامي، حيث فاز في مباراة وتعادل في واحدة أيضًا.

بينما يحل المنتخب البحريني في المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة بدون نقاط، فيما يأتي المنتخب الماليزي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

الجدير بالذكر أن منتخب البحرين سيواجه نظيره الماليزي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، مساء اليوم ضمن منافسات نفس الجولة الثانية.