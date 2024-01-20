كأس اَسيا.. شاهد بالفيديو ملخص مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مواجهة المنتخب الأردني أمام نظيره الكوري الجنوبي إثارة كبيرة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس اَسيا قطر 2024.

شاهد ملخص مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

ويتواجد المنتخب الأردني في الجموعة الخامسة، والتي تضم كل من كوريا الجنوبية وماليزيا والبحرين بجانب منتخب النشامى.

حيث يأتي الأردن في صدارة بترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، حيث لعب مباراتان.

بينما يتواجد كوريا الجنوبية في المركز الثاني بأربعة نقاط أيضًا، حيث فاز في مباراة وتعادل في واحدة أيضًا.

فيما جاء البحرين في المركز الثالث بترتيب المجموعة الخامسة بدون نقاط، فيما يأتي المنتخب الماليزي في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

يذكر أن منتخب البحرين سيواجه نظيره الماليزي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، مساء اليوم ضمن منافسات نفس الجولة الثانية.