شاهد أهداف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو المُثيرة

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل المنتخب الجزائري أمام نظيره بوركينا فاسو بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار 2023.

تقدم محمد كوناتي بالهدف الأول في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، بينما تعادل بغداد بونجاح للمنتخب الجزائري في الدقيقة 51 من زمن الشوط الثاني.

فيما أضاف اللاعب بيرتراند تراوري الهدف الثاني لبوركينا فاسو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، عقب قيام مدافع الجزائر اَيات نوري بعرقلة مهاجم بوركينا فاسو في منطقة الجزاء.

بينما عاد بغداد بونجاح لتسجيل هدف التعادل مرة أخري للمنتخب الجزائري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

أهداف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو