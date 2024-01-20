تشكيل الوحدة الإماراتي لمباراة الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني لـ الوحدة تشكيل الفريق الإماراتي لمباراة الزمالك والتي تجمع بينهما في دور نصف نهائي بطولة كأس الوحدة المقام على ستاد إل نهيان.

جاء تشكيل الوحدة على النحو الآتي:

في حراسة المرمى : هزاع عمار عبدالحي

في خط الدفاع : محمد علي العبيدي - لوكاس بيمنتا -علاء الدين زهير - خالد الزعابي.

في خط الوسط : ألان ماركيز - منصور صالح برغش - أحمد نور اللهي - عوض الكثيري - افتانديل.

في خط الهجوم : زليمخان باكييف

فيما جاء تشكيل الزمالك لمباراة الوحدة :

في حراسة المرمى : محمد عواد

في خط الدفاع :عمر جابر - محمود حمدي " الونش" - حمزة المثلوثي - محمد عبد الشافي.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا- محمد أشرف " روقا"- محمد السيد.

في خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

