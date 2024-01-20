بغداد بونجاح الأفضل في مباراة الجزائر وبوركينا فاسو

ياسر رشاد - القاهرة - فاز بغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري بجائزة الأفضل في مباراة بوركينا فاسو ذلك في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها كوت ديفوار.



وحصد بغداد بونجاح جائزة الأفضل في المباراة للمرة الثانية على التوالي، بعدما فاز بها في المباراة الأولى أمام أنجولا.

وتعادل منتخب الجزائر بصعوبة مع بوركينا فاسو بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب السلام في بطولة كأس أمم أفريقيا.

أحرز محمد كوناتي لاعب منتخب بوركينا فاسو هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني حاول منتخب الجزائر إدارك التعادل قبل أن يسجل بغداد بونجاح لاعب محاربي الصحراء هدف التعادل في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 70 احتسب حكم اللقاء الجنوب أفريقي توم ركلة جزاء لصالح بوركينا فاسو، بعد تدخل قوي على لاعب الجزائر على أحد لاعبي بوركينا فاسو، قبل أن ينجح بيرتراند تراوري في تنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 71 داخل الشباك.

بغداد بونجاح



موقف الجزائر وبوركينا فاسو

رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، فيما رفع الجزائر رصيده إلى نقطتين في المركز الرابع.

