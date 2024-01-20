تاريخ مواجهات غانا وموزمبيق قبل لقائهما في كأس الأمم الأفريقية



محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد المنتخب الغاني لملاقاة نظيره الموزمبيقي، يوم الإثنين المقبل الموافق 22 يناير، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ويسعى المنتخب الغاني إلى تحقيق انتصاره الأول في البطولة، حيث تلقى الهزيمة في لقاء الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف واحد أمام منتخب الرأس الأخضر، ثم تعادل في الجولة الثانية أمام المنتخب المصري بهدفين لكلا منهما.

وهذه هي المواجهة الرابعة التي تجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق أن تواجها في ثلاثة لقاءات سابقة ما بين ودية ورسمية، تمكن كلا منهما من تحقيق الفوز في لقاء واحد، وحضر التعادل في لقاء آخر.

وكانت أول مباراة تجمع بين المنتخبين، في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2017، وانتهت بفوز المنتخب الغاني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتمكن المنتخب الموزمبيقي من تحقيق فوزه الوحيد على منتخب " النجوم السوداء"، في اللقاء الودي الوحيد الذي جمع بينهما، في يناير 2023 بنتيجة هدف دون مقابل.

وتعد هذه هي المواجه الأولى التي تجمع بين المنتخبين، في نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

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