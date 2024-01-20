مدرب الكونغو الديموقراطية: " ندرك قوتنا.. ولن نكون لقمة سائغة للمغرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أوضح سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديموقراطية الطريقة التي سيخوض بها مباراة المغرب، في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي: "أغلقنا صفحة مباراة زامبيا، وقمنا بعملنا خلال اليومين الماضيين، وهناك خطة جديدة سنلعب بها في مباراة الغد للدفاع عن حظوظنا في نيل النقاط الثلاث، ندرك قوتنا على مستوى الاستحواذ والمرتدات أيضا، علينا أن نحسن التعامل مع منتخب المغرب الجيد من أجل إنهاء المباراة بالطريقة التي نتمناها".

وأَضاف: "لا نريد أن نندم على أي شيء في مباراة الغد، لذلك ربما تكون مباراة مفتوحة، لدينا مجموعة من الإمكانيات التي نريد إبرازها على أرضية الملعب، ولسنا أمام أي ضغط".

وواصل: "المنتخب المغربي فاز في المباراة الأولى لكنه لم يتأهل بعد، وسيحاول الفوز في مباراة الغد أيضا، نعرف المغرب جيدا، مثل السنغال، الذي يمتلك أفضلية أكثر من منتخبات أخرى، ولن نكون لقمة سائغة للأسود".

واختتم سيباستيان: "أعرف المغرب جيدا، عملي سابقا في المغرب ليس امتيازا لكنه ضمن تجربة تم مراكمتها في القارة الإفريقية منذ أزيد من 10 سنوات، التحضيرات لمباراة الغد تجري بشكل جدي للغاية مع الطاقم واللاعبون".

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