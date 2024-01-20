الجزائر تتعادل مع بوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعادل منتخب الجزائر مع بوركينا فاسو 2-2، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

افتتح محمد كوناتي التسجيل في المباراة لصالح بوركينا فاسو في الدقيقة 48، ثم تعادل بغداد بونجاح للجزائر في الدقيقة 51، بعدها سجل تراوري الهدف الثاني لبوركينا فاسو في الدقيقة 71، عن طريق ركلة جزاء، وتعادل بونجاح مرة أخرى في الدقيقة 95.

ويتصدر منتخب بوركينا فاسو المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب الجزائر في المركز الثاني، برصيد نقطتين.

اقرأ أيضًا:

كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"الزمالك لا".. حسن شحاتة يكشف سر لأول مرة عن تدريب منتخب مصر (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)