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"وحش جدا".. ميدو يعلق أداء منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو بكأس الأمم الإفريقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي المصري أحمد حسام ميدو على أداء لاعبي منتخب الجزائر، بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا: "منتخب الجزائر وحش جدا لاعيبة بتلعب من غير روح".

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة بجانب بوركينا فاسو، وأنجولا ومنتخب موريتانيا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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