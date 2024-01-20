"وحش جدا".. ميدو يعلق أداء منتخب الجزائر ضد بوركينا فاسو بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي المصري أحمد حسام ميدو على أداء لاعبي منتخب الجزائر، بعد التعادل بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا: "منتخب الجزائر وحش جدا لاعيبة بتلعب من غير روح".

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة بجانب بوركينا فاسو، وأنجولا ومنتخب موريتانيا.

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