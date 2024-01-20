كارل هوفكينز مديرا فينا للزمالك لمدة موسم ونصف

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن موقع " Lierois "البلجيكي، عن توصل نادي الزمالك لاتفاق مع كارل هوفكينز، مدرب ستاندرد ليج البلجيكي، لتولى القيادة الفنية للفريق الأبيض، لمدة موسم ونصف حتى يونيو 2025.

وأضاف الموقع، أن خبر تولي كارل هوفكينز لتدريب الزمالك سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن هوفكينز سيصطحب معه مساعدين أحدهما للجانب الفني والآخر للجانب البدني (مخطط الأحمال)، فى مهمة تدريب نادي الزمالك، كما يرغب في الوقت نفسه لاستقطاب مدرب لحراس المرمى، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن هذه النقطة التي يمكن حلها بعد التوصل لاتفاق رسمي على العقد بين الطرفين.