البث المباشر لمباراة تونس ومالي يلا شوت في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه منتخب تونس نظيره مالي، في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب أمادو جون كوليبالي في كوت ديفوار، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة في كأس أمم أفريقيا.

البث المباشر لمباراة تونس ومالي يلا شوت اليوم

تُقام مباراة تونس ومالي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي تونس ومالي عبر قناة بي إن سبورتس afcon، وهى الناقل الحصري لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وكان منتخب تونس قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره ناميبيا، بهدف دون رد، بينما حقق منتخب مالى الانتصار أمام جنوب إفريقيا بهدفين دون رد.

يذكر أن منتخبي كاب فيردي والسنغال هما الوحيدان اللذان حسام تأهلهما بشكل رسمي لدور الثمن نهائي في البطولة حتى الآن.

يستعد منتخب تونسي في لقاء اليوم لتحقيق الفوز وجلب الهزيمة لنظيره مالي لاسترجاع هيبته مجددا في تلك الجولة الثانية من دور مجموعات كأس أمم أفريقيا، بينما يقبل منتخب مالي المواجهة بروح مرتفعة لتحقيق النصر بعد ما فاز على غريمه منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0 وحصوله على صدارة المجموعة.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب تونس ومالي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب تونس ومالي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

مما جعل ذلك المهمة في غاية الصعوبة على المنتخب التونسي بعد أداء مالي القوي في المباراة السابقة، وهناك عددا من القنوات التي تتوفر نقل مباراة تونس ومالي اليوم ولعل أبرزها قناة beIN SPORTS HD AFCON.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس أفريقيا 2024؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس الأمم الأفريقية 2024، وستذاع جميع المباريات على شاشتها حصريًا في الوطن العربي من المحيط للخليج.

وستكون القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في الجولة الثانية من مجموعات أمم أفريقيا هي باقة ماكس الأولى والثانية "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX".

وجاء ترتيب المجموعة الخامسة قبل مباراة تونس ضد مالي على النحو التالي

1- مالي 3 نقاط.

2- ناميبيا 3 نقاط.

3- تونس 0 نقاط.

4- جنوب إفريقيا 0 نقاط.