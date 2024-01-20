نجم الزمالك السابق: منتخب مصر يستطيع الوصول لنهائي أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر والزمالك السابق ، أن منتخب مصر قادر علي التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا فى كوت ديفوار.



أضاف محمد صلاح المدير الفني لنادي الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية، أن منتخب مصر قادر على الوصول للمباراة النهائية فى كوت ديفوار هذا العام ، ورغم المستويات الأخيرة أمام موزمبيق وغانا ضمن مباريات الجولة الأولي والثانية من دور المجموعات ، إلا أن منتخب مصر يملك لاعبين مميزين وقادر علي الوصول للمباراة النهائية.

وتابع:" عمر مرموش الافضل فى منتخب مصر خلال الوقت الحالي مع محمد صلاح ، وسيتم الإعتماد عليه بشكل جيد خلال الفترة المقبلة وتحديدا فى مباراة الرأس الأخضر.

ويلتقي منتخب مصر مع الرأس الأخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الإثنين المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

