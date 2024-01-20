فرح محفوظ تتوج ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بأوزبكستان

ياسر رشاد - القاهرة - توجت فرح محفوظ ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة ناشئات تحت 20 سنة، والتي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من 19 حتى 20 يناير الجاري.

وحصلت فرح على الميدالية البرونزية عقب خسارتها في دور نصف النهائي من بطلة بلغاريا بنتيجة 14-15.

واستهلت فرح مشوارها في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات.

يذكر أن فرح محفوظ قد شاركت في البطولة على نفقتها الخاصة بعد حصولها على موافقة اللجنة الفنية بالمشاركة.

وتأهل فرح مباشرة لدور ال 32، وحققت الفوز على بطلة كازاخستان بنتيجة 15-11، ثم فازت في دور ثمن النهائي على بطلة بلغاريا بنتيجة 15-11.

وفي دور ربع النهائي حققت فرح الفوز على بطلة روسيا بنتيجة 15-14، ثم خسرت فرح من بطلة بلغاريا في دور نصف النهائي.