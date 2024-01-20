يلا شوت الآن بث مباشر مباراة تونس ومالي في كأس أمم إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تونس ومالي اليوم في إطار الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا هذا ما يكثر عليه البحث من قبل مشجعي المنتخب التونسي في الوطن العربي لمتابعة المواجهة النارية التي ستجمع بين تونس ومالي اليوم الموافق السبت 20 يناير 2024، وهذا المقامة في كوت ديفوار، ومن هذا الصدد نتناول بالقطار التالية مع زوارنا الكرام من عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان القنوات الناقة لمباراة تونس ومالي اليوم الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا.

يلا شوت الآن بث مباشر مباراة تونس ومالي اليوم

تحت شعار «أكون أو لا أكون» يخوض منتخب تونس مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب مالي، السبت، على ملعب أمادو جون كوليبالي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار.

وسقط منتخب تونس سقوط مفاجئ للجميع في الجولة الأولى، على يد منتخب ناميبيا بهدف نظيف، بينما تمكن منتخب مالي من تحقيق فوزاً مثيراً على حساب جنوب إفريقيا بثنائية نظيفة.

يطمح المنتخب التونسي لاستعادة توازنه خلال بطولة أمم أفريقيا الحالية 2023 بكوت ديفوار، بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها في الجولة الأولى أمام منتخب نامبيا، ويبحث منتخب " نسور قرطاج" عن فوزهم الأول بالبطولة، عندما يواجه المنتخب المالي يوم غد السبت.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت، على إستاد " أمادو جون كوليبالي" بمدينة كورجوغو شمال كوت ديفوار، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة في بطولة أمم أفريقيا.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب تونس ومالي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

على الجانب الآخر، فاز منتخب مالي على جنوب أفريقيا في الجولة الأولى من كأس أفريقيا 2024 بهدفين نظيفين، وسيدخل اللقاء بهدف حصد الثلاث نقاط واللحاق بالرأس الأخضر والسنغال إلى الدور القادم.

قناة beIN SPORTS HD AFCON 1

تردد القناة: 12604

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

تشكيل تونس المتوقع امام مالي

في حراسة المرمى : بشير بن سعيد .

في خط الدفاع : علي معلول – وجدي كشريدة – منتصر الطالبي – ياسين مرياح .

في خط الوسط : عيسى العيدوني – إلياس السخيري – حمزة رفيع .

في خط الهجوم : يوسف المساكني – طه ياسين الخنيسي – إلياس عاشوري .

معلق مباراة تونس ومالي

اعلنت قنوات بين سبورت عن تعيين المعلق عصام الشوالي للتعليق علي مباراة تونس ومالي اليوم، وذلك في اطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس امم افريقيا، وسيكون اللقاء منقول حصريا عبر قنوات بين سبورت.