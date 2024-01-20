كأس آسيا..البحرين يخطف فوزا قاتلا أمام ماليزيا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق منتخب البحرين انتصارا مهما على نظيره ماليزيا، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، على ملعب استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

أحرز على مادن هدف منتخب البحرين الوحيد في الدقيقة "الخامسة من الوقت الإضافي ليعطي فريقه انتصاراً في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

رفع منتخب البحرين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة عن الأردن وكوريا الجنوبية في المجموعة الخامسة.



وخاض منتخب البحرين المباراة بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله.

في خط الدفاع: محمد عادل حسن، وليد الحيام، سيد مهدي باقر، هزاع علي هزاع.

في خط الوسط: محمد يوسف الحردان، علي جعفر مدن، كميل حسان الأسود، موسيس أتيدي.

في خط الهجوم: عبد الله الحشاش، محمد جاسم مرهون.

