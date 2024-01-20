أمم أفريقيا..موريتانيا يتعادل مع أنجولا في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - حسم الشوط الأول مباراة أنجولا وموريتانيا بهدف لكلاهما، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار.

سجل جيلسون دالا لاعب أنجولا الهدف الأول في شباك موريتانيا في الدقيقة 30 قبل أن يدرك منتخب موريتانيا التعادل في الدقيقة 43، عبر لاعبه سيدي عمار بونا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكلاهما.



تشكيل منتخب أنجولا لمباراة موريتانيا :

في حراسة المرمى: نيبلو.

في خط الدفاع: أيدي أفونسو، كيالوندا جاسبر، جوناثان مانانجا، نوريو فورتونا.

في خط الوسط: شو، فريدي، جيلبرتو.

في الهجوم: زيني، مابولولو، جيلسون دالا.

