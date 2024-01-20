بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا شوت في كأس الأمم الأفريقية

ياسر رشاد - القاهرة - بحث عشاق الكرة الإفريقية، عن موعد مباراة تونس ضد مالي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الخامسة، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والمقامة حالياً في كوت ديفوار في الفترة من 11 يناير الجاري، وحتى 13 من شهر فبراير المقبل.

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا شوت

في فرصة لإصلاح أخطاء المباراة الافتتاحية، يواجه منتخب تونس نظيره المالي في الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2024، في مباراة تقام على ملعب أمادو جون كوليبالي.

خسر المنتخب التونسي أولى مبارياته من ناميبيا، في واحدة من أقوى مفاجآت البطولة حتى الآن، خصوصًا بعد المستوى المبهر الذي ظهر به نسور قرطاج في كأس العالم 2022 والتغلب على فرنسا.

على الجانب الآخر، فاز منتخب مالي على جنوب أفريقيا في الجولة الأولى من كأس أفريقيا 2024 بهدفين نظيفين، وسيدخل اللقاء بهدف حصد الثلاث نقاط واللحاق بالرأس الأخضر والسنغال إلى الدور القادم.

والتقى منتخب تونس سابقا مع منتخب مالي في 14 مباراة، وكانت الغلبة تاريخيا لصالح تونس بالفوز في 7 مباريات مقابل 5 مباريات لنسور مالي وكان التعادل حاضرا في لقاءين.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب تونس ومالي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب تونس ومالي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويخوض منتخبا تونس ومالي، المباراة بمعنويات متباينة، حيث تعرضت تونس لهزيمة صادمة بهدف دون رد أمام ناميبيا، في الوقت الذي خرجت فيه مالي بانتصار مستحق أمام جنوب إفريقيا بهدفي هماري تراوري ولاسين سينايوكو.

موعد مباراة تونس ضد مالي في كأس أمم إفريقيا

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء غد السبت الموافق 20 من شهر يناير الجاري، ليكون هو موعد مباراة تونس ضد مالي، وذلك في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وتنطلق مباراة تونس ضد مالي، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ملعب «فيليكس هوفويت بوانيي».

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي في كأس أمم إفريقيا

وتُعد مجموعة قنوات بين سبورتس هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس أمم إفريقيا، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد مالي.