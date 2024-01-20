غزل المحلة يواصل تدريبـاته استعداداً لمواجهـة النجوم

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد عيد عبد الملك تدريبـاته استعداداً لمواجهـة النجـوم الاثنين المقبل على ملعب السليمانيـة بمدينة الشيـخ زايد ضمن منافسات الجولة الثامنـة عشر من بطولة دوري المحترفيـن.

وشهد المران حضـور المهندس وليد خليل - رئيس مجلس إدارة شـركة غزل المحلة لكـرة القـدم لمؤازرة الجهـاز الفني الجديد قبل مباراتـه الأولـى في قيـادة زعيم الفلاحيـن , وأكد خليل على ثقتـه الكاملـة في اللاعبيـن والجهـاز الفني وفي قدرتهم على تحقيق حلم الجماهير المحلاويـة في العودة السريعـة للدوري الممتـاز.

ومن جانبـه أكد عيد على اعتزازه بثقة مجلس الإدارة والجماهير في المحلة مضيفاً أن الجميع سيبذل قصارى جهده من أجل تحقيق طموحات الجماهير المحلاويـة , وإعادة غزل المحلة مجدداً كبيرًا وسط الكبـار.