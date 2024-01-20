بصافرة مصرية..أنجولا تهزم موريتانيا في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز أنجولا على نظيره موريتانيا بثلاث أهداف مقابل هدفين ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار بقيادة الحكم محمد معروف .



سجل جيلسون دالا لاعب أنجولا الهدف الأول في شباك موريتانيا في الدقيقة 30 قبل أن يدرك منتخب موريتانيا التعادل في الدقيقة 43، عبر لاعبه سيدي عمار بونا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكلاهما.

أنجولا وموريتانيا



وفي الشوط الثاني عاود دالا التسجيل، وأضاف الهدف الثاني لأنجولا في الدقيقة 50 قبل أن يضيف جيلبرتو ثالث الأهداف بعدها بـ 3 دقائق.

ثم في الدقيقة 58 تصويبة قوية من أبو بكاري كويتا لاعب موريتانيا تسكن شباك أنجولا ليضيف الهدف الثاني، لكن فشل المنتخب الموريتاني في إدارك التعادل ليسقط أمام أنجولا بنتيجة 3-2.

موقف أنجولا وموريتانيا في المجموعة:



رفع أنجولا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة خلف بوركينا فاسو بفارق الأهداف، فيما ظل رصيد موريتانيا دون نقاط في المركز الأخير.



تشكيل منتخب أنجولا لمباراة موريتانيا :



في حراسة المرمى: نيبلو.

في خط الدفاع: أيدي أفونسو، كيالوندا جاسبر، جوناثان مانانجا، نوريو فورتونا.

في خط الوسط: شو، فريدي، جيلبرتو.

في الهجوم: زيني، مابولولو، جيلسون دالا.

