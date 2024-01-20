طارق السيد يكشف عن مدرب الزمالك الجديد وجهازه المعاون

ياسر رشاد - القاهرة - كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق عن هوية مدرب الزمالك الجديد وجهازه المعاون الذين تم الاتفاق معهم على تولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إدارة نادي الزمالك الآن اقتربت بقوة من التعاقد مع جهاز فني أجنبي جديد لقيادة الفارس الأبيض خلال الموسم الحالي.

وأضاف طارق السيد فى تصريحات تليفزيونية:" البلجيكي كارل هوفكينز مدرب الزمالك الجديد وتم التوصل لاتفاق معه من أجل قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة ، والمدرب يأتي معه ثنائي مساعد من بلجيكا.

وتابع:" الزمالك قرر أن يكون المدرب القادم أجنبي من أجل قيادة الفريق، والمجلس يري أنه أيضا يحتاج للتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.