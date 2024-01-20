أنجولا تطيح بـ موريتانيا وتصعب موقف الجزائر في أمم أفريقيا

حقق منتخب أنجولا فوزًا ثمينًا على حساب نظيره موريتانيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، ضمن منافسات مجموعة الجزائر في كأس أمم أفريقيا.

والتقى منتخب موريتانيا بنظيره أنجولا، اليوم السبت، على ملعب بواكي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023.

وافتتح منتخب أنجولا أهداف المباراة في الدقيقة 30 عن طريق لاعبه جيلسون، ثم نجح سيدي بونا عمار، في خطف هدف التعادل للمنتخب الموريتاني خلال الدقيقة 43.

اقرأ أيضًا.. أول تعليق من صلاح محسن بعد أزمته الأخيرة

وعاد جيلسون، لإضافة الهدف الثاني لصالح المنتخب الأنجولي في الدقيقة 50، وبعد 3 دقائق أحرز جيلبرتو، الهدف الثالث.

وتمكن أبو بكري كويتا، من تسجيل هدف تقليص الفارق لصالح منتخب موريتانيا في الدقيقة 58، لينتهي اللقاء بثلاثية مقابل هدفين.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد أنجولا إلى 4 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة يليه بوركينا فاسو بنفس عدد النقاط، ثم الجزائر بنقطتين، ويقع منتخب موريتانيا في القاع ليودع البطولة بشكل رسمي.