حسابات تأهل الجزائر في كأس أفريقيا 2023 قبل الجولة الحاسمة

تصعب موقف منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2023، ليلجأ لحسابات برمة من أجل حسم صعوده إلى دور ثمن النهائي من البطولة المقامة حاليًا.

وتعثر منتخب الجزائر في أول جولتين، بعد التعادل أمام أنجولا ثم بوركينا فاسو، ليحتل المركز الثالث في مجموعته الرابعة برصيد نقطتين فقط.

ويأتي هذا في الوقت ذاته الذي يتقاسم فيه منتخبي بوركينا فاسو وأنجولا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وتتبقى لهم مباراة وحيدة ضد بعضهما البعض في الجولة الثالثة الختامية.

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وسيلتقي منتخب الجزائر في مباراته المقبلة مع منتخب موريتانيا، الذي ودع البطولة بالفعل بعدما تذيل ترتيب المجموعة بدون نقاط.

ويحتاج محاربو الصحراء للفوز لا بديل عنه للبقاء على آماله في الصعود إلى ثمن النهائي، ويودع منتخب الجزائر البطولة رسميًا حال الخسارة أو التعادل أمام موريتانيا.

وحال فوز منتخب الجزائر أمام موريتانيا، مع حسم أحد منتخبي بوركينا فاسو أو أنجولا للمباراة على حساب الآخر، يتأهل محاربي الصحراء مباشرة إلى ثمن النهائي.

وحال التعادل بين بوركينا فاسو وأنجولا فوز الجزائر، يلجأ محاربي الصحراء إلى فارق الأهداف والمواجهات المباشرة، وحينها سيتأهل كأفضل ثالث.