الكشف عن حكم مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة لدور المجموعات بـ كأس أمم إفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مع فريق الرأس الأخضر يوم الاثنين المقبل في الجولة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا.

واختارت لجنة الحكام التشادي محمد الحاج حكما لمباراة مصر والرأس الأخضر، فيما سيتواجد على تقنية الفيديو VAR الحكم الجنوب إفريقي توم أبو نجيل.

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وضمن منتخب الرأس الأخضر التأهل رسميًا بعد حصده العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط بالفوز في أول جولتين بدور المجموعات على منتخبي غانا وموزمبيق.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراة الرأس الأخضر ليضمن التأهل وصيفا للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعادل منتخب مصر في الجولتين الأولى والثانية أمام موزمبيق وغانا بنتيجة واحدة 2-2، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.