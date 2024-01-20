الزمالك يسقط بثلاثية أمام الوحدة الإماراتي ويودع البطولة الودية

تعرص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للخسارة أمام نظيره فريق الوحدة الإماراتي ضمن منافسات نصف نهائي كأس الوحدة.

فاز الوحدة على الزمالك بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

نجح الوحدة في تسجيل الهدف الأول باللقاء في الدقيقة 46 عن طريق منصور سعيد،سجل زيلمخان باكاييف الهدف الثاني للفريق الإماراتي في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

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سجل أحمد نور الله الهدف الثالث للفريق الإماراتي بعد خطأ من محمود حمدي الونش، بينما سجل البنيني سامسون أكينيولا هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

وكان الفارس الأبيض قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد .

الدفاع :عمر جابر – محمود حمدي ” الونش” – حمزة المثلوثي – محمد عبد الشافي.

الوسط : نبيل عماد دونجا- محمد أشرف ” روقا”- محمد السيد.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق ” شيكابالا” – ناصر منسي – مصطفى شلبي.