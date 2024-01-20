الاهلي يحسم ديربي دوري سوبر السلة أمام الزمالك بريمونتادا مثيرة

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الاهلي، فوزًا مثيرًا على غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، في ديربي دوري السلة.

واستضافت صالة نادي الزمالك المغطاة مساء اليوم السبت، قمة الجولة الثانية من دوري السوبر لكرة السلة رجال للموسم الجاري.

وسيطر نادي الزمالك وتقدم طوال أحداث المباراة في شوطها الأول، وجتى الثواني الأخيرة من الشوط الثاني بعدما تقدم بنتيجة 69-68، لينجح عمرو الجندي في الثواني الأخيرة في قلب الطاولة وتسجيل ثنائية يحسم بها الديربي.

وحسم الاهلي الفوز لصالحه بنتيجة 70-69، ليواصل تحقيق الانتصارات في المرحلة الترتيبية ببطولة دوري السوبر لكرة السلة في نسختها الجارية.

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وافتتح الاهلي النسخة الجارية من دوري السوبر بالفوز أمام هليوبوليس، بينما تفوق الزمالك على سموحة.

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين الاهلي والزمالك، في لقاء العودة على صالة الماتادورز، يوم 4 مارس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري سوبر السلة.