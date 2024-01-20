أول تعليق من بغداد بونجاح بعد التعادل مع بوركينا فاسو بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر بعد التعادل بنتيجة 2-2 أمام بوركينا فاسو، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال بغداد: "الأخطاء حرمتنا من تحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو، الحرارة صعبة للغاية ومرتفعة ومع ذلك استطعنا تسجيل هدف التعادل".

وأضاف هداف منتخب الجزائر: "بالطبع سنعمل على الفوز في المباراة المقبلة أمام موريتانيا للتأهل وإسعاد الشعب الجزائري".

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