"بعد اقتراب رحيله".. ماذا قدم صلاح محسن مع الأهلي؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتشرت في الفترة الأخيرة تقارير صحفية تفيد رحيل صلاح محسن عن النادي الأهلي، بعد عودته من إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا في شهر يوليو الماضي.

وانضم صلاح محسن للنادي الأهلي في موسم 2017/18 قادما من إنبي، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 1.6 مليون يورو.

ونستعرض لكم سجل صلاح محسن مع النادي الأهلي حتى الآن.

شارك صلاح محسن مع المارد الأحمر في 99 مباراة بجميع المسابقات، ساهم خلالهم في 24 هدفا (سجل 18 هدفا، قدم 6 تمريرات حاسمة.

وخلال فترة وجوده في الأهلي فاز بلقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى لقبين دوري مصري وكأس مصر.

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